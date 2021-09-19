В Орше при пожаре в доме погибли два человека

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в доме в Орше, сообщили БЕЛТА в МЧС.

18 сентября в 17.30 спасателям стало известно о пожаре в доме по 3-му переулку Виссариона Белинского в Орше. Когда на место прибыли подразделения МЧС, наблюдалось открытое горение летнего домика. При тушении пожара и разборке строительных конструкций под завалами спасатели обнаружили два трупа, предположительно, мужчины и женщины. В настоящее время личности погибших устанавливаются.

Частное подворье принадлежит минчанке, пенсионерке 1958 года рождения, которая на момент пожара находилась по месту жительства.

Проводится проверка, причина инцидента выясняется.-0-