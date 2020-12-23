В Орше семейный скандалист ударил участкового и натравил на него бойцовского пса

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный скандалист ударил участкового и натравил на него бойцовского пса. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 20 декабря в одном из частных дворов по улице Щетинковской в Орше. Двое участковых инспекторов приехали туда по сообщению о семейном скандале (пьяный мужчина избивал свою супругу).

"Навстречу милиционерам вышла заявительница, а следом за ней и хозяин дома. Пока один сотрудник уточнял у женщины обстоятельства произошедшего, мужчина напал на его напарника. Сначала обидчик ударил офицера, а затем натравил на него бойцовского пса. Прежде чем хозяйке удалось убрать собаку, та покусала сотрудника и порвала форму. В итоге хозяйке удалось убрать животное, а участковым задержать скандалиста", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.-0-