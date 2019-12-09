В Орше строители нашли ящик с гранатами времен войны

9 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше возле жилого дома нашли ручные гранаты времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел 6 декабря по переулку Дальнему в непосредственной близости от частного жилого дома и здания бывшей больницы. Строители во время прокладки траншеи на глубине около 1,5 м зацепили экскаватором старый ящик, из которого высыпались подозрительные предметы. О своей находке они сообщили в милицию.

На место происшествия, помимо правоохранителей, оперативно прибыли саперы в/ч 5524 ВВ МВД РБ. Они обнаружили 39 ручных гранат времен войны. Боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены.-0-