В Орше в ДТП пострадал мальчик - возбуждено уголовное дело

1 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше по факту аварии, в которой пострадал девятилетний мальчик, возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 31 мая 37-летний водитель двигался на легковом автомобиле по дворовой территории по ул. Тараса Шевченко. Около 18.15 вблизи дома №52 произошло ДТП: водитель наехал на вышедшего на дорогу девятилетнего мальчика. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В момент ДТП водитель был трезв. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия, назначены экспертизы.

Следователи просят, если вы стали свидетелем этого ДТП, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8 (033) 399- 80-44 (круглосуточно).-0-