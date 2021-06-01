В Орше в ДТП пострадал мальчик - возбуждено уголовное дело

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 1 июня 2021
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:13 Матч футболистов молодежных сборных Беларуси и Кипра перенесен Спорт
11:11 До +23°С будет в Беларуси 2 июня Общество
11:10 Петрашова: важный вектор нашего государства - поддержка детей всех возрастов Регионы
11:06 Арсенал оружия и боеприпасов изъяли у жителя Барановичского района Происшествия
11:00 Монеты, батарейки и магниты: гродненские медики рассказали, что чаще всего проглатывают дети Регионы
10:55 "Кричевцементношифер" запустил новую упаковочную линию Регионы
10:42 В Литве значительно вырастут цены на газ и электроэнергию для населения В мире
10:37 Оплатить проезд с помощью смартфона теперь можно в троллейбусах Бобруйска Регионы
10:33 "АМКОДОР" представит на "Белагро" около 30 единиц техники Экономика
10:31 Вопросы закупок при строительстве вынесены на общественное обсуждение Экономика
10:30 Более 10 контрактов подписали белорусские предприятия на выставке "Газ. Нефть. Технологии" в Уфе Экономика
10:26 Буровые бригады "Белоруснефти" установили два абсолютных рекорда суточной проходки Экономика
10:26 Мы со школы готовим учащихся к жизни в обществе - Кадлубай Общество
10:25 Минчанка оформила кредит на Br5 тыс. и перевела деньги мошенникам Происшествия
10:18 ФОТОФАКТ: Выпускные экзамены в гимназии №8 г. Витебска Регионы
10:16 В Кыргызстан смогут въезжать вакцинированные туристы В мире
10:16 Никитина: главная повестка дня - сделать жизнь комфортной во всех населенных пунктах страны Регионы
10:07 Специальная программа "Мак" проводится с 1 июня по 15 сентября в Минской области Регионы
10:05 В Национальном аэропорту Минск используется новая технология ПЦР-тестирования Общество
10:01 В Смолевичском районе погиб водитель, не справившись с управлением Происшествия
10:00 "Футбол для дружбы" установил новый рекорд Гиннесса™ по наибольшему числу пользователей на виртуальном стадионе Спорт
09:59 Обновление усадебной и многоквартирной застройки, шумоизоляция - какие перемены ждут поселок Озерище Регионы
09:56 С 1 июня вступают в силу новые правила конфиденциальности видеохостинга YouTube Технологии
09:56 Глава ВОЗ призвал страны поддержать разработку международного договора о готовности к пандемиям В мире
09:52 МТЗ представит на "Белагро" более 20 единиц техники Экономика
09:49 В Орше в ДТП пострадал мальчик - возбуждено уголовное дело Происшествия
09:47 В Гомельском районе утонул пенсионер Происшествия
09:46 Санэпидслужба дала рекомендации по применению средств защиты растений на приусадебных участках Общество
09:39 Дзермант: поддержка России важна на фоне угроз о введении против Беларуси санкций Политика
09:39 Беларусь и Узбекистан подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в области ИКТ и связи Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
01 июня 2021, 09:49

В Орше в ДТП пострадал мальчик - возбуждено уголовное дело

Фото из архива
Фото из архива

1 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше по факту аварии, в которой пострадал девятилетний мальчик, возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 31 мая 37-летний водитель двигался на легковом автомобиле по дворовой территории по ул. Тараса Шевченко. Около 18.15 вблизи дома №52 произошло ДТП: водитель наехал на вышедшего на дорогу девятилетнего мальчика. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В момент ДТП водитель был трезв. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия, назначены экспертизы.

Следователи просят, если вы стали свидетелем этого ДТП, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8 (033) 399- 80-44 (круглосуточно).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область ДТП Следственный комитет
Новости рубрики Происшествия
Фото УВД Брестского облисполкома Арсенал оружия и боеприпасов изъяли у жителя Барановичского района
Фото из архива Минчанка оформила кредит на Br5 тыс. и перевела деньги мошенникам
Фото из архива В Смолевичском районе погиб водитель, не справившись с управлением
Фото из архива В Гомельском районе утонул пенсионер
Фото из архива В Минске неосторожное обращение с огнем при курении привело к пожару и гибели мужчины
Фото из архива В Дятловском районе при пожаре погиб мужчина
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа"
Премьер-министры Беларуси и России обсудили взаимодействие в энергетике и транспортной сфере
В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены
Лучше один раз увидеть! Как прошла первая экскурсия в ЖК Minsk World
Топ-новости
Беларусь придает важное значение укреплению и развитию сотрудничества с Россией - Андрейченко
Эти кадры вернут вас в детство! Прекрасная и беззаботная пора в нашем фотоархиве
Петрашова: важный вектор нашего государства - поддержка детей всех возрастов
До +23°С будет в Беларуси 2 июня
Форум "ТИБО-2021" открывается в Минске
Мы со школы готовим учащихся к жизни в обществе - Кадлубай
Никитина: главная повестка дня - сделать жизнь комфортной во всех населенных пунктах страны
Санэпидслужба дала рекомендации по применению средств защиты растений на приусадебных участках
В Национальном аэропорту Минск используется новая технология ПЦР-тестирования
Беларусь и Узбекистан подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в области ИКТ и связи
Дзермант: поддержка России важна на фоне угроз о введении против Беларуси санкций
Беларусь и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в строительной сфере
Червяков: предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны
Обновление усадебной и многоквартирной застройки, шумоизоляция - какие перемены ждут поселок Озерище
Россия увеличивает авиационное и железнодорожное сообщение с Беларусью
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.