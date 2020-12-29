В Орше задержан серийный вор-рецидивист

29 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали серийного вора-рецидивиста, совершившего в Орше кражи из торговых объектов. Такая информация размещена на официальном сайте УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Осенью этого года в Орше несколько торговых павильонов, которые не были оборудованы сигнализацией, стали объектом для серийных краж неизвестного злоумышленника. Он вскрывал магазины и ларьки и забирал из касс наличность. Иногда вор добавлял к похищенным деньгам и сигареты.

Не единожды он попадал в объектив скрытой камеры видеонаблюдения. Правоохранители отметили, что вор всегда был одет в одну и ту же одежду, независимо от погоды. Как оказалось, 58-летний житель Дубровно, выходя на дело, намеренно использовал один и тот же костюм. Хранил он его в специально оборудованном тайнике в одном из оршанских дворов. Приезжая в Оршу на такси, злоумышленник переодевался, чтобы не быть узнанным, а после кражи возвращал "спецовку" в тайник.

Вором оказался ранее судимый мужчина, который около 40 лет провел в местах лишения свободы. Украденные деньги он тратил не только на такси, но и на заказ еды из оршанских ресторанов. Жить на широкую ногу ему довелось недолго. Вор-рецидивист задержан, по факту краж заведено уголовное дело.-0-