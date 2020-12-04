В Ошмянах задержали мужчину, повредившего ж/д полотно

Фото МВД
4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция установила личность мужчины, который повредил железнодорожное полотно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел 11 ноября. На перегоне Ошмяны - Гудогай неизвестный ножовкой перепилил магистральный провод связи.
Сотрудники Ошмянского РОВД совместно с коллегами ОВД на транспорте установили личность злоумышленника. Им оказался 27-летний местный житель.
Уголовное дело возбуждено по ст. 309 УК (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет.
Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.-0-