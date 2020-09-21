В Осиповичском районе легковушка столкнулась с грузовиком

21 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе утомленный водитель съехал с дороги и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине с включенным аварийным сигналом. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 20 сентября в 00.45 на 118-м километре автодороги Минск - Гомель. 35-летний житель районного центра двигался на автомобиле Renault Sandero Stepway в утомленном состоянии. Мужчина проявил невнимательность и совершил наезд на грузовой автомобиль МАЗ, стоящий у правого края проезжей части с включенным аварийным сигналом.

"После столкновения легковую машину развернуло, она съехала в кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель Renault с травмами госпитализирован", - рассказали в ГАИ.

В этот же день в Могилевском районе около деревни Быстрик произошла еще одна авария.

"ДТП произошло в 20.40. 22-летний житель областного центра двигался на машине Honda Accord. При совершении обгона молодой человек не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Ford Transit, который двигался по встречной полосе", - отметили в ГАИ.

От удара Ford съехал в кювет и опрокинулся. 28-летний водитель микроавтобуса, водитель Honda и два его пассажира 17-ти и 20-ти лет получили травмы. Все госпитализированы.

По фактам ДТП проводятся проверки.-0-