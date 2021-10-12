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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе при пожаре в зерносушильном комплексе повреждены 40 т кукурузы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"12 октября в 3.32 спасателям поступило сообщение о пожаре в зерносушильном комплексе КЗСК-30Г 2010 года постройки на территории КСУП "Вязовница-Агро" в агрогородке Вязовница Осиповичского района Могилевской области. В результате пожара повреждены 40 т кукурузы", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-