В Осиповичском районе при столкновении легковушки с лосем погиб пассажир

Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома
14 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе при столкновении с диким животным погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла ночью 11 июня около 23.30 на 117-м километре автодороги Минск - Гомель. 33-летний минчанин, управляя автомобилем Audi A4, врезался во внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.
В результате столкновения с диким животным 32-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.-0-