20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе пьяный бесправник устроил аварию. В больницу доставили его и пассажира, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло днем 19 апреля на дороге Изабелино - Михалишки в Островецком районе. На прямом участке гравийки водитель "Ауди" не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в земляную насыпь. Находившийся за рулем 45-летний мужчина и его 57-летний пассажир госпитализированы. Оба были пьяны.

В своих объяснениях пояснили, что ехали за алкоголем в соседнюю деревню. Выяснилось, что хозяин машины - пострадавший пассажир, а у мужчины, ехавшего за рулем, нет прав.

"По факту ДТП назначена проверка. В зависимости от степени тяжести последствий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ГАИ.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома