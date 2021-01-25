В Островце был смертельно травмирован военнослужащий

Фото из архива
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островце смертельно травмирован военнослужащий, проходивший службу по призыву, сообщили БЕЛТА в УСК по Гродненской области.
По предварительным данным, вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск, который проходил военную службу по призыву в войсковой части. Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место происшествия.
В настоящее время следователями с участием специалистов проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сослуживцы погибшего. Изъяты записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как военнослужащий выстелил из оружия в себя.-0-