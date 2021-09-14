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14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце мужчина проигрался в казино и выместил злость на припаркованных машинах. Возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.
Утром 3 сентября в Островецкий РОВД поступило сообщение о том, что неизвестный сильно повредил автомобиль Lexus GX. Также поврежденной оказалась еще одна машина. По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего мужчину.
Он рассказал, что накануне выпивал со знакомым, а после решил сходить в казино. Выиграть не получилось. Мужчину это разозлило. Он подошел к припаркованным автомобилям и разбил их", - рассказали в СК."
Сумма ущерба превысила Br30 тыс. Действия местного жителя квалифицированы по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-