В озерах Витебской области за неделю утонули три рыбака

14 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В озерах Витебской области за прошедшую неделю утонули три любителя подледной ловли, одного удалось спасти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации ОСВОД.

Спасатели ОСВОД за неделю достали из воды пять утонувших. Трое из них мужчины, которые пошли на рыбалку по первому льду. Трагедии случились в Бешенковичском, Браславском и Ушачском районах. В последнем случае компания из четырех жителей Ушачей поехала на озеро Люкташ на рыбалку. Лед не выдержал, и двое мужчин рухнули в воду. Один из них смог выбраться на лед, а затем на берег с помощью спасателей. Его 36-летний товарищ утонул. В Шумилинском районе одного рыбака удалось спасти.

В Миорах и Поставском районе погибшие вмерзли в лед возле самого берега. Вероятно, они пошли на рыбалку еще до появления льда, по каким-то причинам упали в холодную воду и не смогли выбраться.

Во всех районах Витебской области (кроме областного центра) запрещено выходить на лед. Специалисты ОСВОД напоминают: в регионе озера и тем более реки еще не покрылись льдом необходимой толщины.

Во время зимней рыбалки нужно соблюдать правила безопасности. Прежде чем выйти с берега на лед, важно внимательно осмотреться, наметить маршрут движения, выбрать безопасные места. Затем проверить прочность льда пешней или колом, а не ударом ноги. Следует помнить, что надежный лед прозрачный с зеленоватым оттенком, толщиной не менее 7 см. Также необходимо двигаться по льду осторожно, внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные участки. Особенно осторожными нужно быть в местах покрытия толстым слоем снега, быстрого течения, выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов травы, в местах впадения в водоем ручьев и сточных вод промышленных предприятий. При рыбной ловле со льда следует делать лунки на расстоянии 5-6 м и не скапливаться в одном месте. Отправляясь на зимнюю рыбалку, не забудьте взять с собой простейшие спасательные средства.-0-