В Петрикове виновного в смертельном ДТП водителя автопоезда приговорили к 2 годам колонии-поселения

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Петриковского района постановил приговор по уголовному делу о нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказался водитель одного из брянских предприятий. ДТП со смертельным исходом произошло 16 августа 2021 года. Обвиняемый за рулем автопоезда ехал в темное время суток со стороны Гомеля в направлении Бреста со скоростью около 90 км/ч. "В момент возникновения препятствия и опасности в виде движущегося впереди трактора не принял немедленных мер к снижению скорости вплоть до остановки и врезался в трактор, который после столкновения опрокинулся. В результате ДТП тракторист получил травмы, от которых скончался", - рассказали в суде.

Приговором суда водитель признан виновным. На основании ч.2 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также на 5 лет он с лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

С фирмы-владельца автопоезда в пользу супруги погибшего установлено взыскать Br35 тыс. в качестве возмещения морального вреда, а также затраты по оплате юридической помощи в размере Br80.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-