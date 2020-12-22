22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске хулиган повредил главную елку города, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Огни на главной елке Пинска зажгли 18 декабря. Уже следующей ночью неизвестный повредил ее каркас, декоративные игрушки и световую гирлянду. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Личность злоумышленника устанавливается.

В Пинске на площади Ленина стоит 18-метровая искусственная елка. Предположительно, хулиган забрался довольно высоко, не удержался и, видимо, при падении зацепил украшения. Сейчас коммунальники подсчитывают причиненный ущерб.-0-