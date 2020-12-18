В Пинске из-за возгорания электроплиты эвакуировали детский сад

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске из-за возгорания электроплиты эвакуировали 158 человек из детского сада, в том числе 130 детей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

ЧП произошло сегодня в 8.03 в детском саду №29. На пульт дежурного ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в дошкольном учреждении. По предварительной информации, причиной аварийной ситуации стало короткое замыкание в электроплите на кухне.

Главный повар обесточил помещение, а руководство учреждения организовало эвакуацию персонала и детей. К приезду спасателей почти весь коллектив детсада находился на улице.

Пострадавших нет. Возобновить работу в детском саду планируют 21 декабря.-0-