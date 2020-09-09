В Пинске мужчина погиб, упав с велосипеда в траншею с трубами

9 сентбяря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске погиб велосипедист, упав ночью в траншею с трубами, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 6 сентября. На одной из улиц города ремонтировали трубопровод. Мимо этого участка 42-летний пинчанин проезжал около 2.00. Он въехал в земляную насыпь и упал с велосипеда в бетонную траншею с трубами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. На велосипеде не было осветительных приборов. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-