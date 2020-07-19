В Пинске произошел взрыв бытового газа

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пинской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа, обошлось без пострадавших, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По предварительной информации, примерно в 10.00 19 июля в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома, произошел взрыв бытового газа. В результате повреждено имущество в помещении. Хозяин квартиры и его соседи не пострадали", - рассказали подробности в СК.

Следователи осмотрели место происшествия. Все обстоятельства устанавливаются.

Гражданам напоминают, что при запахе газа необходимо срочно вызывать аварийную службу газовой сети по телефону 104.-0-