В Пинске возбудили уголовное дело по факту пропажи тела женщины

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства пропажи тела женщины, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.347 УК (похищение трупа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста, либо до трех лет ограничения или лишения свободы.

"По уголовному делу следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия", - сказали в УСК.

По неофициальной информации, речь идет о пропаже тела 37-летней женщины, проживавшей в Лунинецком районе.-0-