В Пинске задержан мужчина, который с ножом пытался напасть на сотрудника ГАИ

13 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Пинске 12 августа около 22 часов на улице Первомайской сотрудники ГАИ остановили пешеходов, которые в нетрезвом состоянии нарушали правила дорожного движения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Во время разбирательства один из мужчин начал проявлять агрессию и двигаться в направлении инспекторов. В правой руке он держал нож.

Сотрудник ГАИ потребовал бросить нож, и предупредил о применении физической силы и спецсредств. Мужчина не реагировал на предупреждения и продолжал двигаться в направлении правоохранителей.

В результате инцидента 30-летний пинчанин задержан, на месте происшествия работают следователи. Сотрудники ГАИ не пострадали.-0-