28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе под колесами автомобиля погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

По предварительной информации, 27 ноября в 20.20 68-летний водитель автомобиля "Тойота Лэнд Крузер 150" на 81-м км автодороги Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин совершил наезд на 68-летнюю женщину (на ней не было фликеров). Она переходила дорогу вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля", - рассказали в МВД.

Через несколько часов пенсионерка скончалась в больнице. Следователями будет дана правовая оценка действиям участников ДТП.-0-