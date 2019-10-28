В Пинском районе задержали браконьеров

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин подозреваются в незаконной добыче рыбы в Пинском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 39-летний житель Пинского района и 51-летний житель Пинска утром 24 октября на водохранилище Погост с использованием лодки и сетей незаконно добыли 79 особей рыбы. Своими действиями подозреваемые причинили окружающей среде ущерб на общую сумму более Br5 тыс.

В отношении мужчин Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. В этом году мужчин уже судили за совершение аналогичных действий.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.-0-