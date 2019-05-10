10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подвале минской школы загорелся ацетон, пострадали два девятиклассника, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 15.15 от администрации средней школы №47 поступило сообщение о том, что в подвале загорелась легковоспламеняющаяся жидкость. Когда спасатели прибыли на место, по внешним признакам ничего не наблюдалось. "Выяснилось, что на площади 0,3 кв.м загорелся разлитый ацетон на лестничной клетке, ведущей в подвал школы. Пожар был ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Эвакуация учащихся и работников школы из здания проводилась администрацией, до приезда спасателей эвакуировано 232 учащихся и 51 работник", - рассказали в управлении.

"Пострадали два учащихся 9-го класса, они госпитализированы. Один школьник при тушении получил ожоги пальцев двух рук, правой лодыжки 1-2% 1-й степени, второй пострадавший доставлен в больницу с отравлением продуктами горения", - проинформировали в управлении.

Причина возгорания устанавливается.-0-