В подвале многоэтажки в Пинске нашли мумифицированные останки человека

25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске коммунальщики в подвале многоквартирного дома нашли мумифицированные останки человека. Его личность установили судебные эксперты-генетики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анну Мацкевич.

В Пинский ГОВД обратился диспетчер городского ЖРЭУ. Он рассказал, что в одном из подвальных помещений обнаружено тело человека. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с сотрудниками Пинского межрайонного отдела ГКСЭ. Специалисты определили, что умерший человек - мужчина. При нем не было документов, удостоверяющих личность. Опрос жильцов дома тоже не дал результата.

Во время судебно-медицинской экспертизы был отобран образец биологического материала. Выяснилось, что тело мужчины пролежало до момента его обнаружения больше 30 дней. Сотрудники областного управления ГКСЭ провели судебно-генетическую экспертизу и установили генотип погибшего, а затем и его личность. Это оказался житель Пинского района 1961 года рождения, который попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году.

"Судебно-медицинское исследование мумифицированных тел позволяет определить ряд обстоятельств, связанных с наступлением смерти. На таких телах сохраняются некоторые признаки повреждений, болезненных изменений органов и тканей", - рассказал начальник отдела медицинских судебных экспертиз Пинского межрайонного отдела ГКСЭ Игорь Кудласевич.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-