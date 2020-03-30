В Полоцке хозяин дома и его гостья получили ожоги при пожаре

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке хозяин дома и его гостья получили ожоги во время пожара, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

В 17.23 в воскресенье спасателям сообщили о возгорании в доме по ул. Партизанской. В результате пожара хозяин жилья и его знакомая получили ожоги. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Огонь повредил в доме кровлю, потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина возгорания устанавливается.

Другими пожарами минувшие сутки в регионе не отмечены.-0-