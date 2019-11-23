В Полоцке легковушка вылетела в кювет, три человека в больнице

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке возле ГСПК "Бельчица" произошла авария, пострадали три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям 22 ноября в 19.48.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что легковой автомобиль ЗАЗ-989 съехал в кювет и опрокинулся. В салоне оказались заблокированными три человека.

Спасатели при помощи специального инструмента деблокировали водителя и двух пассажиров и передали бригаде медиков.

После осмотра они были госпитализированы в городскую больницу с различными травмами.-0-