В Полоцке мужчина поцарапал Porsche Cayenne, ущерб - более Br15 тыс.

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2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке мужчина металлическим предметом повредил дорогостоящую иномарку, ущерб составил более Br15 тыс., сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.
В Полоцкий РОВД обратился 52-летний местный житель, который рассказал, что кто-то повредил лакокрасочное покрытие машины Porsche Cayenne 2019 года выпуска. Авто принадлежит торговому предприятию, где он является директором.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний неработающий и ранее судимый житель деревни Новая Полота. Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело.-0-