В Полоцке наградили подростков, которые помогли задержать педофила

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке наградили подростков, которые помогли изобличить педофила, сообщила БЕЛТА официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Известно, что мужчина совершал преступные действия в отношении малолетних не только в Полоцком, но и Минском районе. Событие, после которого его удалось задержать, произошло в апреле. Учащиеся 8-го класса Диана Сачек, Злата Дягель и Милена Орел во время прогулки у реки Полота в зарослях кустарника заметили взрослого мужчину. У него на коленях сидела полуобнаженная малолетняя девочка. Школьницы забили тревогу - злоумышленник испугался и поспешил уйти. Девочки решили за ним проследить, на помощь позвали знакомых ребят. Один из них позвонил отцу, рассказал о случившемся и попросил вызвать милицию.

Мужчину задержали. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.

Фото УВД Витебского облисполкома

Во время следствия у подозреваемого были изъяты биообразцы, которые подтвердили причастность к совершению преступления в отношении малолетней в феврале 2017 года в Минском районе. Перед судом мужчина будет отвечать за совершение двух особо тяжких преступлений.

За проявленную активную гражданскую позицию и содействие милиции в раскрытии тяжкого преступления все ребята были награждены благодарностями и сертификатами Дома торговли. Их вручил начальник Полоцкого РОВД Лев Казарян.-0-