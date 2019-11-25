В Полоцке пьяная компания угнала авто

25 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке пьяную компанию на угнанном автомобиле останавливала милиция, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел вечером 24 ноября. В Полоцкий РОВД обратился мужчина и сообщил, что угнали его Volkswagen. Вскоре авто было замечено на одной из улиц города. Недолгое преследование закончилось тем, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В машине оказались двое ранее неоднократно судимых мужчин и женщина. Экспертиза показала, что все трое задержанных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Так, в крови водителя было обнаружено 1,51 промилле алкоголя. У женщины этот параметр достигал 3 промилле.

Как выяснилось, машина им срочно понадобилась, чтобы съездить за подругой. Они решили воспользоваться для этого чужим транспортным средством. Первый попавшийся автомобиль, в который проникли злоумышленники через разбитое боковое стекло, не завелся. Вторая попытка угона удалась. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.-0-