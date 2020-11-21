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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке при пожаре спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"Спасателям 20 ноября в 23.05 поступило сообщение о задымлении в квартире по ул.Космонавтов. Когда подразделения МЧС прибыли к месту пожара, наблюдалось плотное задымление в квартире", - отметили в пресс-службе.
При разведке звено газодымозащитной службы обнаружило в комнате на диване хозяина жилья. Мужчину вынесли на свежий воздух и после осмотра медиками доставили в больницу для обследования.
Спасатели потушили возгорание. Пожар повредил кухонную утварь, закопчены стены, потолок. Причина задымления - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (оставлена без присмотра пища на плите).-0-