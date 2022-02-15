В Полоцке при пожаре в квартире погибла женщина, ее сын госпитализирован

15 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцке при пожаре в квартире погибла женщина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном УМЧС.

Спасателям 14 февраля в 21.49 поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Гоголя в городе Полоцке. К месту сообщения были направлены подразделения Полоцкого горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место вызова и создав звено газодымозащитной службы, спасатели побежали в подъезд. Дыма там не было, на пятом этаже их ждала заявительница, она указала на дверь, где, скорее всего, происходило горение. Женщина рассказала, что внутри могут находиться два человека. На стук и просьбы открыть дверь никто не реагировал. Работники МЧС вскрыли дверь бензорезом, в квартире было плотное задымление.

Спасатели начали искать людей. На полу в коридоре, практически у самого входа, обнаружили мужчину, он издавал хрипы и самостоятельно не мог выйти наружу. Его вынесли на лестничную клетку, передали своим товарищам, которые вынесли мужчину на улицу и передали медикам. Хозяина жилища, 1989 года рождения, осмотрели специалисты и с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Тем временем спасатели продолжили поиски второго человека. Женщину они обнаружили в дальней комнате на кровати. Ее также вынесли из квартиры и передали медикам. Ею оказалась мать хозяина жилища, 1957 года рождения. Пострадавшую тоже госпитализировали в больницу, однако в учреждении здравоохранения она скончалась.

Эвакуация жильцов многоэтажки не понадобилась. В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяином жилища.-0-