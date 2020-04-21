В Полоцке при пожаре в общежитии эвакуировали 36 человек

21 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в общежитии в Полоцке. Было эвакуировано 36 человек, из них один ребенок, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о том, что сработала сигнализация в общежитии по улице Спортивной, поступила сегодня в 00.22. Пожар возник на четвертом этаже пятиэтажного здания. На тот момент в загоревшейся комнате находился ее наниматель, который смог покинуть помещение самостоятельно. Мужчина не пострадал.

Огонь уничтожил оконный блок, повредил имущество, в коридоре на четвертом этаже закопчены стены и потолок. Проводится проверка.-0-