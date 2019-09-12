В Полоцком районе на частном предприятии произошел пожар

12 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На одном из частных предприятий Полоцкого района произошел пожар, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на территории предприятия ООО "Кахан" в агрогородке Матюши поступило 11 сентября в 18.27. Спасатели обнаружили открытое горение арочника и рядом стоящего здания. В результате пожара в здании повреждены стены, уничтожена кровля и потолочное перекрытие, в арочнике сгорели 300 кг соломы, повреждена кровля. Никто не пострадал.

Выяснилось, что арочник и соседнее здание не эксплуатировались, территория предприятия была ограждена, но не охранялась.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС