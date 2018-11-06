В Полоцком районе на пожаре спасен мужчина

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в деревне Вишнево Полоцкого района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило спасателям около двух ночи. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, внутри был сильный дым. "В момент возникновения пожара в доме находились хозяин-инвалид и его сожительница. Женщина самостоятельно покинула дом до прибытия спасателей и не пострадала. Звеном газодымозащитной службы был обнаружен в комнате на кровати хозяин квартиры. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра его отпустили", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. В результате огнем поврежден диван и закопчены стены в доме.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем хозяина дома.-0-