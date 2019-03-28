В Полоцком районе нашли двух пропавших девочек: они прятались в стоге сена

28 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе ночью 27 марта искали двух девочек, оказалось, что они испугались наказания родителей и спрятались в стоге сена, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.

Фото УВД Витебского облисполкома

Информация об исчезновении девочек поступила в Полоцкое РОВД 26 марта ближе к полуночи. К правоохранителям обратилась мама, которая рассказала о том, что ее 10-летняя дочка не пришла домой. Семья находилась на даче в деревне, где у девочки была подруга. Они вместе играли на улице. Родители попытались сами отыскать детей, но не удалось, и они обратились в милицию. По тревоге был поднят личный состав РОВД. Правоохранители прочесывали местность, дворы в деревне, соседний лес.

Девочек искали всю ночь, и 27 марта около 6.00 они услышали, что их ищут, и вышли к милиционерам. Оказалось, дети опаздывали домой к указанному времени и, испугавшись, что их за это могут наказать родители, решили спрятаться в стоге сена. Их жизни ничего не угрожает.-0-