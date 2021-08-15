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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе пожаром уничтожено 12 т соломы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям."14 августа в 19.23 спасателям поступило сообщение о горящей скирде соломы в поле УП "Полоцк-Милк" возле деревни Данево. В результате пожара уничтожены 12 т соломы в рулонах. Работники МЧС спасли 12 т соломы в рядом расположенной скирде", - рассказали в пресс-службе.Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-