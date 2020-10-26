В Полоцком районе при ликвидации последствий ДТП понадобилась помощь спасателей

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе при ликвидации последствий ДТП с участием двух легковых автомобилей понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге Полоцк - Витебск возле деревни Носилица Полоцкого района поступило 25 октября в 18.52. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования извлекли водителя из машины. Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи и с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Полоцкую ЦГБ.-0-