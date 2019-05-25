В Полоцком районе столкнулись две легковушки, один из водителей погиб

25 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей скончался в больнице, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 24 мая около 19.00 вблизи деревни Охотница. Водитель автомобиля Citroen при обгоне на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "жигулями". В результате ДТП водитель "жигулей" и его жена с различными травмами были доставлены в больницу. Позже мужчина скончался в отделении реанимации.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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