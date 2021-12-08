В Полоцком районе водитель незаконно перевозил 11 т лома черного металла: он задержан

Фото УВД Витебского облисполкома
8 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Милиция Полоцкого района задержала водителя, перевозившего лом черного металла без сопроводительных документов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Возле деревни Новая Полота Полоцкого района 1 декабря около 8.20 экипаж ГАИ Полоцкого РОВД обеспечивал безопасность дорожного движения. Внимание инспекторов привлек автомобиль МАЗ. Позже выяснилось, что водитель 1984 года рождения перевозил без документов лом черного металла общей массой 11 т. Водитель, транспортное средство и лом доставлены в РОВД для дальнейшего разбирательства.
По данному факту Полоцким РОВД проводится проверка.-0-