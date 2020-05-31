В Поставском районе авто врезалось в дерево - два человека погибли

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе автомобиль врезался в дерево, два человека погибли, один пострадал, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Около 6 утра 30 мая в деревне Новоселки на ул.Молодежной 26-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в придорожное дерево. В результате аварии водитель и 38-летний пассажир погибли на месте. Второй пассажир 1991 года рождения доставлен в больницу.

Причины ДТП устанавливаются.-0-