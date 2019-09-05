В Пружанах без вести пропали мать с тремя несовершеннолетними детьми

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавших без вести жительницу Пружан и ее троих несовершеннолетних детей. Такая информация опубликована на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В Пружанский РОВД обратился местный житель. В своем заявлении он указал, что его бывшая жена с тремя детьми ушла в неизвестном направлении. Дома они отсутствуют больше месяца (с 1 августа). Все это время мужчина не обращался в розыск, так как надеялся, что они вернутся сами. "Тревогу забили педагоги учреждения образования, в котором учатся дети. Сотрудники милиции приступили к розыску. Предположительно, женщина с детьми могут находиться возле церквей", - отметили в МВД.

Пропавшую женщину зовут Наталья Ахтель, 1973 год рождения. На вид ей 40-45 лет, рост 165 см, плотного телосложения. У нее темные волосы ниже плеч, карие глаза, прямой с горбинкой нос. Старшего сына зовут Александр, 2003 года рождения. На вид юноше 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, у него короткие русые волосы, синие глаза. Его сестра Анастасия 2005 года рождения. Девушке на вид 16-17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения. У нее светло-русые вьющиеся волосы, глаза светлые. Самый младший ребенок - Михаил - родился в 2016 году.

В милиции обращаются с просьбой к гражданам, которые обладают информацией о местонахождении разыскиваемой женщины и детей, сообщить об этом по телефонам 8 033 6742417, 8 029 7290070, 8 01632-92704 либо набрать 102.-0-