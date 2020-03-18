В Пружанах пьяный мужчина распылил газовый баллончик в двух магазинах

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах Брестской области мужчина дважды за один день распылил газ в магазинах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт МВД.

Первый раз хулиган распылил газ из баллончика, стоя в очереди в одном из продуктовых магазинов райцентра. Через несколько часов он повторил выходку в другой торговой точке. Вскоре мужчину задержали правоохранители.

"После изучения записей с камер видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 30-летний рабочий местного райпо, ранее неоднократно судимый, в том числе за хулиганство. Чуть позже мы его нашли и задержали", - рассказали подробности в Пружанском РОВД.

В милиции мужчина пояснил, что купил газовый баллончик для самообороны. Будучи пьяным, решил проверить исправность спецсредства и распылил газ в публичных местах.

Действиям мужчины следователи дали правовую оценку. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.-0-