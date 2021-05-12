12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе ликвидировали мини-завод по производству самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники Пружанского РОВД по месту жительства в деревне Ровбицк у неработающего сельчанина обнаружили самогонный аппарат и 135 л самогонной браги. Ингредиент находился в специальных емкостях, готовый к процессу производства алкогольного напитка.

Имущество находилось в хозяйственной постройке, расположенной на придомовой территории. Мужчина уверял, что производство наладил с целью личного пользования.

Проводится проверка. Назначена экспертиза. Мини-завод по производству самогона ликвидирован.-0-