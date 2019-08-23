В Пружанском районе при задержании хулигана милиции пришлось стрелять в воздух

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе милиции пришлось стрелять в воздух при задержании мужчины, который угрожал топором своей сожительнице. Такая информация размещена на сайте УВД Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники Пружанского РОВД выехали в деревню Слобудка на вызов, поступивший от местной жительницы. Женщина сообщила, что ее сожитель 1982 года рождения угрожает ей топором. Хулигана правоохранители обнаружили вблизи многоэтажного дома. На устное требование милиционеров положить топор на землю и добровольно сдаться мужчина не отреагировал и направился в их сторону. "Сотрудники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего мужчина испугался и попытался скрыться в направлении гаражного массива. На его пути встретился законопослушный гражданин, который оказал помощь в задержании беглеца", - рассказали в УВД.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (2,2 промилле), ранее судим. Хулиган задержан, проводится проверка.-0-