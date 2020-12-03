В Пуховичском районе из-за обледенения оборудования без газа были 36 многоквартирных домов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе из-за обледенения оборудования без газа были 36 многоквартирных и 11 частных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 2 декабря в 6.26 поступило сообщение о неисправности оборудования на газораспределительной подстанции №17 филиала "ПУ "Слуцкгаз" РУП "Минскоблгаз" по улице Садовой в городском поселке Правдинский Пуховичского района Минской области. Без газоснабжения оставались 36 многоквартирных и 11 частных жилых домов", - рассказали в пресс-службе.

В 14.50 после поквартирного обхода потребителей газоснабжение восстановлено. Причина неисправности - обледенение понижающего оборудования на подстанции. -0-