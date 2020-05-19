19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе подростки украли фотоловушку и повредили трактор. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

В Пуховичский РОВД с заявлением о краже фотоловушки, размещенной в лесном массиве рядом с карьером вблизи деревни Дукора, обратилось руководство одной из организаций района. Ловушка позволяла следить за бульдозером и бытовкой. Злоумышленника не остановило даже то, что она была надежно закреплена на дереве на высоте 3 м. Через несколько дней от этой же организации поступило сообщение о повреждении оставшихся без охраны бульдозера и бытовки. Неизвестные разбили стекла в тракторе и вагончике, прошлись по ним кувалдой, а напоследок разрисовали их найденными в вагончике аэрозольными красками.

Свидетелей и очевидцев не оказалось - место заброшенное. На последнем фото, отправленном ловушкой, был изображен подросток. Милиционеры проверили состоящих на учете несовершеннолетних, но у каждого из них было алиби. Тогда они отправились по окрестным деревням и садовым товариществам. На улице одного из товариществ милиционеры заметили подростка, очень похожего на парня со снимка украденной фотоловушки.

Подросток сознался, что фотоловушку украл вместе товарищем, который, как и он, приехал из Минска на карантин к бабушке с дедушкой. Через несколько дней, зная, что площадка осталась без присмотра, ребята решили наведаться туда еще раз. Оценку их действиям дадут правоохранители.-0-

Фото УВД Минского облисполкома