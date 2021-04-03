В Пуховичском районе при пожаре в частном доме погибли бабушка и внук

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводится проверка по факту гибели на пожаре в Пуховичском районе бабушки и внука, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Около 6 утра 3 апреля в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Зазерка. При ликвидации пожара в жилище обнаружены тела 58-летней женщины и ее полуторагодовалого внука.

"По предварительной информации, ночью возгорание заметил сосед. Он разбил окно в доме и смог спасти 4-летнюю девочку. К сожалению, спасти бабушку и второго ребенка не удалось", - добавили в СК.

На месте работает следственно-оперативная группа с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области, эксперта-пожаротехника центрального аппарата и работников МЧС.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Предварительная причина пожара устанавливается.-0-