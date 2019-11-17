В Пуховичском районе разбился бесправник

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Голоцк Пуховичского района сегодня произошло смертельное ДТП. 27-летний местный житель на автомобиле BMW врезался в ограждение и погиб, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Авария произошла около 6.00 на ул.Центральная агрогородка. Молодой водитель, который, как выяснилось, управлял транспортным средством без прав, на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и врезался в заборное ограждение. Затем машина столкнулась с опорной линией электропередач.
Полученные водителем травмы оказались не совместимы с жизнью.
"Известно, что водительское удостоверение он не получал. Авто приобрел недавно и собирался на нем потренировать навыки вождения, чтобы затем пойти учиться в автошколу. По предварительной информации, за рулем он был в нетрезвом виде. Взяты соответствующие анализы", - пояснил Сергей Чеботарев.
На место происшествия выбыли сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, медики.-0-
Фото УВД Минского облисполкома