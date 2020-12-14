В пункте пропуска "Козловичи" задержали фуру с 2 т элитного сыра и мясных деликатесов

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии сыра и мясных изделий иностранного производства, сообщили БЕЛТА в таможне.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Козловичи". Согласно представленным документам, автопоезд, который следовал из Дании в Россию, перевозил составляющие технологического оборудования для свиноводства. Однако во время операций таможенного контроля инспекторы установили, что помимо заявленного товара в грузовом отсеке находилось около 2 т сыра и хамона иностранного производства в ассортименте.
Общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше Br100 тыс. Брестская таможня проводит по факту проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка.-0-