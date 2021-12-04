В Речице автомобилистка врезалась в дерево: потребовалась помощь спасателей

Фото МЧС
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речице спасатели деблокировали 44-летнюю женщину, водителя авто, сообщили БЕЛТА в МЧС.
3 декабря в 09.42 в центр оперативного управления Речицкого районного отдела по ЧС поступило сообщение о том, что в Речице на ул.Объездной легковой автомобиль Audi 100 съехал в кювет и столкнулся с деревом, внутри салона оказалась зажата женщина-водитель 1977 года рождения.
Прибыв на место вызова, спасатели с помощью пожарной автоцистерны и троса отжали автомобиль от дерева, а после стабилизировали авто ступенчатыми упорами и деблокировали пострадавшую.
С различными травмами женщина госпитализирована.-0-
Фото МЧС